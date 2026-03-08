Due navi appartenenti a una compagnia iraniana, accusata dagli Stati Uniti di aver fornito materiali al programma missilistico balistico di Teheran, sono partite questa settimana da un porto cinese. Le imbarcazioni hanno lasciato il porto senza ulteriori dettagli sul loro itinerario. La partenza è stata confermata da fonti ufficiali cinesi.

La Shabdis e la Barzin — in grado di trasportare rispettivamente fino a 6.500 e 14.500 container da 20 piedi — avevano attraccato al porto di Gaolan a Zhuhai, città sulla costa sud-orientale della Cina. Esperti hanno riferito al Post che Gaolan è un porto di carico per prodotti chimici, tra cui il perclorato di sodio, un precursore chiave del carburante solido per razzi di cui l'Iran ha un bisogno urgente per il suo programma missilistico. Una dozzina di altre navi IRISL ha visitato il porto dall'inizio dell'anno. Gli esperti hanno però affermato che sarebbe rilevante che Pechino consentisse a qualsiasi nave di partire in... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Due navi iraniane sono salpate dalla Cina

Leggi anche: Usa: Affondate oltre 30 navi iraniane, raid dei bombardieri B-2 contro basi missilistiche sotterranee

Leggi anche: Missili Harpoon a due passi dalla Cina: alta tensione in Asia

When Your Backup Carrier Has Backed-Up Toilets | $13 Billion USS Gerald Ford

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Due navi.

Temi più discussi: Iran, la guerra si allarga: gli Usa affondano due navi di Teheran; Medio Oriente in fiamme, la cronaca del 1 marzo; Media: Nuova Guida suprema è Mojtaba, figlio di Khamenei. Trump contro Spagna e Regno Unito; Caccia, due portaerei, 13 navi da guerra, lanciamissili: tutta la forza della big armada Usa per l'attacco in Iran.

Due navi iraniane sono salpate dalla CinaSecondo un’analisi del Washington Post, due cargo della compagnia statale iraniana IRISL hanno lasciato un porto chimico nel sud della Cina diretti in Iran. Esperti ritengono che possano trasportare p ... ilfoglio.it

Usa: distrutte 17 navi iraniane e centrati 2.000 obiettivi strategici. Schierati 50 mila soldati UsaSecondo i media, l'Assemblea degli Esperti avrebbe scelto come successore dell'Ayatollah il figlio Mojtaba Khamenei. Ma le autorità iraniane non confermano ... rainews.it

Maggio 1946. Il porto di La Spezia. Due navi — la Fede e il Fenice — sono ferme in banchina da giorni. A bordo ci sono 1.014 persone che hanno già visto i campi di sterminio nazisti, che hanno già perso tutto, che non hanno letteralmente niente da perdere. - facebook.com facebook

Fincantieri costruirà altre due navi da crociera per Viking. Destinate a rotte polari. Opzione per due unità oceaniche. Valore complessivo 2 miliardi #ANSA x.com