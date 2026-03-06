Usa | Affondate oltre 30 navi iraniane raid dei bombardieri B-2 contro basi missilistiche sotterranee

Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver colpito più di trenta navi iraniane e di aver lanciato raid con i bombardieri B-2 contro basi missilistiche sotterranee in Medio Oriente. Le operazioni militari si sono svolte nelle ultime ore, rappresentando un’ulteriore escalation nel conflitto in quella regione. Nessun dettaglio è stato fornito su possibili obiettivi o vittime.

Nuova escalation militare nel conflitto in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver intensificato nelle ultime ore gli attacchi contro obiettivi militari iraniani, impiegando anche i bombardieri strategici B-2, tra i velivoli più avanzati dell'aviazione americana. Secondo quanto riferito dal Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom), numerosi B-2 sono tornati a sorvolare lo spazio aereo iraniano per colpire infrastrutture militari considerate strategiche. I bombardieri stealth avrebbero sganciato "dozzine di bombe a penetrazione profonda" contro complessi sotterranei utilizzati per lo stoccaggio e il lancio di missili. Il Centcom ha inoltre reso noto che, nei primi giorni del conflitto, le forze statunitensi avrebbero affondato oltre 30 navi iraniane durante operazioni navali nel Golfo e nelle aree circostanti.