Missili Harpoon a due passi dalla Cina | alta tensione in Asia

Taipei ha ricevuto i primi sistemi missilistici Harpoon terrestri, un passo che alza la tensione in Asia. La consegna segna un momento importante in una regione dove le rivalità tra potenze sono già intense. La mossa di Taipei rischia di scaldare ancora di più gli equilibri già fragili tra Cina, Stati Uniti e altri paesi della zona.

Svolta a Taiwan. La consegna dei primi sistemi missilistici antinave Harpoon terrestri a Taipei segna un nuovo e delicato capitolo nella già complessa partita strategica che si sta giocando nel continente asiatico. A poche centinaia di chilometri dalle coste della Cina continentale, infatti, l’isola ha iniziato a ricevere componenti chiave di un sistema d’arma progettato per colpire unità navali in avvicinamento e rafforzare la difesa costiera. Le immagini di convogli militari, circolate sui media locali, mostrano camion lanciamissili, veicoli radar e unità di comando basati sulla piattaforma HEMTT di fabbricazione statunitense. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

