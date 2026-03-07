Italia sei nella storia! Battuta l’Inghilterra per la prima volta al Sei Nazioni

L’Italia ha conquistato una vittoria storica nel Sei Nazioni battendo l’Inghilterra per la prima volta nella sua storia. La partita si è giocata recentemente, e nessuno si aspettava un risultato del genere. La squadra italiana ha superato le aspettative e ha ottenuto un risultato che rimarrà impresso nel ricordo degli appassionati di rugby.

L’Italia ha scritto una nuova pagina di storia, stavolta nel rugby: al Sei Nazioni è arrivata una vittoria incredibile contro l’Inghilterra Alla vigilia non l’avrebbe detto nessuno. Ma proprio nessuno. Invece, l’Italia è riuscita a superare se stessa e a centrare un traguardo storico al Sei Nazioni. Allo stadio Olimpico, oggi arrivava l’Inghilterra e, come in ogni sfida, sembrava essere uno scontro a senso unico. Non era mai successo, infatti, che gli inglesi non vincessero contro gli Azzurri. Oggi è quel giorno. L’Italia è riuscita a prevalere con il risultato di 23-18 dopo una prestazione praticamente perfetta. Si tratta quindi di una pagina epica dello sport azzurro. 🔗 Leggi su Sportface.it

Sei Nazioni 2026, l’Italia batte l’Inghilterra per la prima volta nella sua storiaL’Italia del rugby conquista una vittoria storica battendo per la prima volta nella sua storia l’Inghilterra.

Sei Nazioni, l’Italia fa l’impresa: Inghilterra battuta per la prima volta 23-18L’Italrugby riesce a battere per la prima volta i Bianchi di Albione con una rimonta memorabile nella ripresa, con la meta vincente di Marin negli...

Inghilterra-Irlanda 21-42: highlights | Sei Nazioni

Una selezione di notizie su Sei Nazioni.

Temi più discussi: L’anima del rugby: il gioco nobile della terra e del cuore – L’Ambasciata d’Italia a Londra porta la storia del rugby a Cardiff per il Sei Nazioni; Italia-Inghilterra oggi, Sei Nazioni 2026: a che ora e dove vederla in diretta; ITALIA-INGHILTERRA 2026: LA PREVIEW; Italia mai così bene e Inghilterra mai così male, nel rugby.

Rugby Sei Nazioni, Italia-Inghilterra: impresa storica degli azzurri, gli inglesi sconfitti all'OlimpicoIl resoconto del match di Italia-Inghilterra, valido per il quarto turno del Sei Nazioni 2026: gli azzurri fanno la storia con la prima vittoria contro gli inglesi ... sport.virgilio.it

Rugby, Italia nella storia del Sei Nazioni: Inghilterra battuta 23-18ROMA – L’Italia riscrive la storia: nella quarta giornata del Sei Nazioni 2026 batte per la prima volta l’Inghilterra, vincendo 23-18 allo stadio Olimpico di Roma. Il primo tempo si era chiuso sul ... dire.it

Sei Nazioni, #Italia leggendaria! Inghilterra sconfitta per la prima volta nella storia x.com

L'Italia ha battuto l'Inghilterra 23-18 (10-12) in una partita della quarta giornata del Sei Nazioni. È la prima vittoria di sempre per la nazionale azzurra su quella inglese ; ANSA/FABIO FRUSTACI - facebook.com facebook