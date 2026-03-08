Droga tirapugni e coltelli in Corso Como | notte di super lavoro per i carabinieri in zona movida

Nella zona di Corso Como, i carabinieri hanno svolto controlli durante la notte, trovando droga, un tirapugni e coltelli. Sono state arrestate due persone, una per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e denunciate altre per porto d’armi e mancata osservanza di un ordine di allontanamento. L’operazione si è conclusa con un intenso intervento delle forze dell’ordine.

Un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e varie denunce (per porto d’armi e per inottemperanza a un ordine di allontanamento). Sono i provvedimenti presi dai carabinieri ieri sera (sabato) nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio in Piazza XXV Aprile e Corso Como. I militari della compagnia Duomo hanno agito con il supporto dei militari del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia. In particolare, durante il servizio è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 19enne italiano che aveva con sé 39 grammi di ketamina, 11 pasticche di ecstasy, 65 grammi di hashish e 2,4 grammi di cocaina. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

