Droga tirapugni e coltelli in Corso Como | un arresto e varie denunce
In Corso Como, la polizia ha fermato una persona per detenzione di droga con l’intento di spaccio. Durante le operazioni sono state anche fatte diverse denunce per porto d’armi e per aver violato un ordine di allontanamento. Nel corso delle verifiche sono stati trovati anche tirapugni e coltelli. L’intervento si è concluso con un arresto e alcune persone identificate.
Un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e varie denunce (per porto d’armi e per inottemperanza a un ordine di allontanamento). Sono i provvedimenti presi dai carabinieri ieri sera (sabato) nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio in Piazza XXV Aprile e Corso Como. I militari della compagnia Duomo hanno agito con il supporto dei militari del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia. In particolare, durante il servizio è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 19enne italiano che aveva con sé 39 grammi di ketamina, 11 pasticche di ecstasy, 65 grammi di hashish e 2,4 grammi di cocaina. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
