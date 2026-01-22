Nassur Bacem si accascia in campo e muore durante la partita di Coppa Algarve | tragedia in Portogallo
Durante una partita di Coppa Algarve in Portogallo, Nassur Bacem, 27 anni, si è improvvisamente accasciato in campo, riportando un arresto cardiaco. Nonostante i tentativi di soccorso, l’atleta ha perso la vita. La tragedia ha suscitato grande dolore tra i presenti e apre un dibattito sulla sicurezza negli eventi sportivi.
Nassur Bacem, 27 anni, è morto per arresto cardiaco dopo essersi accasciato in campo durante una partita di coppa Algarve in Portogallo. Nonostante i soccorsi immediati, il calciatore è stato dichiarato morto sul posto, suscitando profondo cordoglio nel club e nel mondo del calcio.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Tragedia in campo: allenatore di Serie A muore in panchina durante la partita
Leggi anche: L’allenatore si accascia e muore in panchina a 44 anni durante la partita: choc in Super Liga
Nassur Bacem si accascia in campo e muore durante la partita di Coppa Algarve: tragedia in PortogalloNassur Bacem, 27 anni, è morto per arresto cardiaco dopo essersi accasciato in campo durante una partita di coppa Algarve in Portogallo ... fanpage.it
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.