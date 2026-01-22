Nassur Bacem si accascia in campo e muore durante la partita di Coppa Algarve | tragedia in Portogallo

Durante una partita di Coppa Algarve in Portogallo, Nassur Bacem, 27 anni, si è improvvisamente accasciato in campo, riportando un arresto cardiaco. Nonostante i tentativi di soccorso, l’atleta ha perso la vita. La tragedia ha suscitato grande dolore tra i presenti e apre un dibattito sulla sicurezza negli eventi sportivi.

