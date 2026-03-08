Dramma in una villa in collina a Torino | trovato il corpo di un uomo

Un uomo è stato trovato morto in una villa in collina a Torino nella serata di sabato 7 marzo. Il corpo è stato scoperto all’interno di una residenza privata situata in via Alby, nella zona precollinare della città. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda.

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato nella serata di sabato, 7 marzo, in una casa nella zona precollinare di Torino, in via Alby, all'interno di una residenza privata. Sul posto si è recato il personale sanitario del 118 Azienda Zero e i carabinieri a cui sono state affidate le indagini. In corso attività urgenti per ricostruire l'accaduto da parte dei militari, coordinati dall'autorità giudiziaria: diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti tra le quali suicidio o un possibile incidente sul posto di lavoro. +++ in aggiornamento +++