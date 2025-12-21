dramma a trapani il corpo di un uomo trovato in una pozza di sangue

Un uomo è stato trovato morto nella tarda serata di ieri a Trapani. Il corpo, riverso a terra in una pozza di sangue, è stato rinvenuto poco prima della mezzanotte nelle vicinanze del Pala Shark. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per accertare le cause del decesso. Secondo le prime indiscrezioni potrebbe trattarsi di un uomo senza fissa dimora. 🔗 Leggi su Feedpress.me

