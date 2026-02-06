Corpo riverso su una panchina giovane uomo trovato morto al parco

Questa mattina, poco dopo le 7.30, un giovane uomo è stato trovato senza vita su una panchina nel parco tra via Milano, via Donegani e via Bagnadore a Brescia. La polizia è arrivata sul posto e sta indagando sulle cause del decesso. Al momento non ci sono dettagli su cosa possa aver portato a questa tragedia.

L'allarme è scattato poco dopo le 7.30 della mattinata di oggi, venerdì 6 febbraio, nell'area verde compresa tra via Milano, via Donegani e via Bagnadore a Brescia. A lanciarlo sarebbe stato proprio un ufficiale della Polizia Locale: mentre raggiungeva il comando, situato a poca distanza, per.

