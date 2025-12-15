Dramma in Costiera Amalfitana | uomo trovato morto nella cantina di casa

Un grave episodio si è verificato nel primo pomeriggio a Conca dei Marini, in Costiera Amalfitana, dove un uomo è stato rinvenuto privo di vita nella cantina della propria abitazione. L'intervento delle forze dell'ordine è in corso per chiarire le dinamiche dell'accaduto.

© Salernotoday.it - Dramma in Costiera Amalfitana: uomo trovato morto nella cantina di casa Dramma nel primo pomeriggio di oggi a Conca dei Marini, in Costiera Amalfitana, dove un uomo è stato trovato morto all'interno della cantina della sua abitazione. Sul posto sono giunti i carabinieri di Amalfi e i vigili del fuoco di Maiori che hanno effettuati i rilievi di rito ed avviato le. Salernotoday.it INGANNO | Teaser Ufficiale | Netflix Italia Sos dalla Costiera Amalfitana: «Subito gli autovelox» - «La Costiera Amalfitana si ritrova ancora una volta a piangere una vittima innocente. ilmattino.it Vico Equense, anziano perde la vita dopo una caduta dall’ospedale Un episodio drammatico ha sconvolto la cittadina costiera. Un uomo di 84 anni, originario di Moiano, è deceduto dopo essere caduto da un piano alto dell’ospedale “De Luca e Rossano”. - facebook.com facebook