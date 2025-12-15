Dramma in Costiera Amalfitana | uomo trovato morto nella cantina di casa

Un grave episodio si è verificato nel primo pomeriggio a Conca dei Marini, in Costiera Amalfitana, dove un uomo è stato rinvenuto privo di vita nella cantina della propria abitazione. L'intervento delle forze dell'ordine è in corso per chiarire le dinamiche dell'accaduto.

Dramma nel primo pomeriggio di oggi a Conca dei Marini, in Costiera Amalfitana, dove un uomo è stato trovato morto all'interno della cantina della sua abitazione. Sul posto sono giunti i carabinieri di Amalfi e i vigili del fuoco di Maiori che hanno effettuati i rilievi di rito ed avviato le. Salernotoday.it

