Un doposcuola basato sulla relazione personale tra volontario e bambino, per aiutare gli alunni della scuola primaria che incontrano difficoltà nello studio e nella lingua italiana. È questo l’obiettivo di "Uno con Uno", il progetto educativo nato nell’ottobre 2025 a Spilamberto nell’ambito della Caritas parrocchiale e coordinato da suor Giovanna Villa della Congregazione del Preziosissimo Sangue. Oggi Silvia Corni, coordinatrice pedagogica Fism (Federazione italiana scuole materne), fa il punto su questo progetto, che sta riscontrando diversi apprezzamenti. "L’iniziativa – spiega – nasce dalle difficoltà segnalate da alcune famiglie straniere che frequentano la Caritas e che faticavano ad aiutare i figli nello studio a casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Doposcuola Con l’"Uno con Uno". Contro la povertà educativa

Fondazione Messina accoglie il progetto nazionale "Con i Bambini contro la povertà educativa"Mirabella Imbaccari diventa una tappa significativa di un viaggio che attraversa l’Italia e racconta il Paese che cresce, tra fragilità e possibilità...

Fondazione Messina accoglie il progetto nazionale di Con i Bambini contro la povertà educativaMirabella Imbaccari diventa una tappa significativa di un viaggio che attraversa l’Italia e racconta il Paese che cresce, tra fragilità e possibilità...

Tutti gli aggiornamenti su Doposcuola Con l' Uno con Uno Contro la....

Temi più discussi: Doposcuola Con l’Uno con Uno. Contro la povertà educativa; Doposcuola e inclusione, dal Comune 120mila euro: stilato l'elenco dei beneficiari; Un nuovo sportello per la famiglia nel cuore del centro storico: in vico Falamonica apre il Punto Acli tra bonus, ascolto e doposcuola -; Welfare, inaugurato nel Centro Storico il nuovo Punto Acli Famiglia.

Doposcuola e inclusione, 120 mila euro dal Comune: 30 progetti per oltre 1.700 bambiniSono 30 le domande ammesse, per un totale di oltre 1.600 famiglie coinvolte e 1.705 bambini, di cui 222 con BES/L.104: questi i numeri dell' Avviso pubblico del Comune di Ferrara a sostegno dei ... cronacacomune.it

Doposcuola parrocchiali dell’Oltresempione in gita a Volandia con la contrada Sant’ErasmoAnche quest'anno la contrada Sant'Erasmo ha sostenuto l'iniziativa rivolta ai bambini della scuola primaria dei doposcuola parrocchiali della comunità pastorale San Barnaba e San Filippo Neri ... legnanonews.com

Il futuro dei tuoi figli inizia qui. E noi ci siamo ogni giorno con tutto il cuore. Da Rainbow Academy, il doposcuola non è solo un posto dove fare i compiti — è un luogo sicuro, accogliente, dove ogni bambino viene visto, ascoltato e valorizzato. Personale - facebook.com facebook