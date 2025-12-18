Fondazione Messina accoglie il progetto nazionale di Con i Bambini contro la povertà educativa

Fondazione Messina si unisce al progetto di Con i Bambini contro la povertà educativa, trasformando Mirabella Imbaccari in un punto di riferimento nel percorso che attraversa l’Italia. Un viaggio che mette in luce le sfide e le opportunità di un Paese in crescita, dedicato a creare un futuro più equo e ricco di speranze per i giovani e le comunità.

Mirabella Imbaccari diventa una tappa significativa di un viaggio che attraversa l’Italia e racconta il Paese che cresce, tra fragilità e possibilità di riscatto. Venerdì 19 dicembre, alle ore 9.30, al Teatro di Palazzo Biscari sarà inaugurata la mostra fotografica “Stati d’Infanzia. Viaggio nel. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

