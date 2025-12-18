Fondazione Messina accoglie il progetto nazionale di Con i Bambini contro la povertà educativa

Fondazione Messina si unisce al progetto di Con i Bambini contro la povertà educativa, trasformando Mirabella Imbaccari in un punto di riferimento nel percorso che attraversa l’Italia. Un viaggio che mette in luce le sfide e le opportunità di un Paese in crescita, dedicato a creare un futuro più equo e ricco di speranze per i giovani e le comunità.

Importante novità per il MAXXI Med di Messina. Ministero della Cultura, Fondazione MAXXI, Comune e Università hanno firmato il protocollo d’intesa, con cui prende avvio l'iter per la nascita e la gestione del polo museale sulle culture del Mediterraneo. x.com

Importante novità per il MAXXI Med di Messina. Ministero della Cultura, Fondazione MAXXI, Comune e Università hanno firmato il protocollo d’intesa, con cui prende avvio l'iter per la nascita e la gestione del polo museale sulle culture del Mediterraneo. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.