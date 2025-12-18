Fondazione Messina accoglie il progetto nazionale Con i Bambini contro la povertà educativa
Mirabella Imbaccari diventa una tappa significativa di un viaggio che attraversa l’Italia e racconta il Paese che cresce, tra fragilità e possibilità di riscatto. Venerdì 19 dicembre, alle ore 9.30, al Teatro di Palazzo Biscari sarà inaugurata la mostra fotografica “Stati d’Infanzia. Viaggio nel. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Fondazione Messina accoglie il progetto nazionale di Con i Bambini contro la povertà educativa
Leggi anche: Raccontare il futuro: il progetto di contrasto alla povertà educativa sostenuto da Fondazione Pisa. Al via laboratori e corsi gratuiti per bambine e bambini a Pisa, Cascina e San Giuliano Terme
Un progetto che evita la strada: ecco la ‘casa di sgancio’ che accoglie i ragazzi stranieri.
Fondazione Messina accoglie il progetto nazionale di Con i Bambini contro la povertà educativa - Tappa significativa di un viaggio che attraversa l’Italia e racconta il Paese che cresce, tra fragilità e possibilità di riscatto ... cataniatoday.it
Fondazione Messina ospita la mostra “Stati di infanzia. Viaggio nel paese che cresce” - Viaggio nel Paese che cresce” è un progetto promosso e prodotto dall’impresa sociale Con i bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e ... letteraemme.it
Importante novità per il MAXXI Med di Messina. Ministero della Cultura, Fondazione MAXXI, Comune e Università hanno firmato il protocollo d’intesa, con cui prende avvio l'iter per la nascita e la gestione del polo museale sulle culture del Mediterraneo. x.com
Importante novità per il MAXXI Med di Messina. Ministero della Cultura, Fondazione MAXXI, Comune e Università hanno firmato il protocollo d’intesa, con cui prende avvio l'iter per la nascita e la gestione del polo museale sulle culture del Mediterraneo. - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.