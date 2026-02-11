Sabato 21 marzo il protagonista sei tu | respira l’atmosfera del grande evento sportivo partecipando alla 5km di Roma

Da napolitoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 21 marzo, a Roma, si svolge una corsa speciale: la 5 km cittadina. Molti appassionati di sport affollano le strade, pronti a vivere un momento di adrenalina e divertimento. C’è chi corre per mettere alla prova le proprie gambe, chi si mette in gioco per la prima volta. Alla partenza, si respira un’aria di entusiasmo, con tanti che sognano di sentirsi protagonisti, anche solo per un istante. La città si trasforma in un grande palcoscenico, dove ognuno può sentirsi parte di qualcosa di più grande.

Chi non ha sognato almeno una volta in vita sua di vivere un grande momento di sport? Chi non ha mai fantasticato sul tirare un calcio di rigore decisivo in una partita di coppa o di correre tra due ali di folla acclamato dal pubblico? Chi non ha mai bramato di stare per un solo secondo.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Roma Marathon

Torneo di boxe “Tullio Di Giovanni”, l'evento sportivo dedicato alla memoria del grande pugile teatino

Il 21 dicembre a Chieti si terrà il torneo di boxe “Tullio Di Giovanni”, un evento dedicato alla memoria del celebre pugile teatino.

"Tu sei prezioso", evento conclusivo del progetto

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Roma Marathon

Argomenti discussi: Tornano i Carri Allegorici a Cavarzere: sabato 21 marzo una notte di magia e spettacolo; Calcio Serie B – Mantova, il calendario delle partite fino al 21 marzo; Monselice Scrive: al via la 21. edizione della rassegna letteraria della Biblioteca San Biagio; Referendum 2026 - Scrutatori di seggio elettorale - Comunicazione disponibilità.

sabato 21 marzo ilFESTA PATRONALE FOGGIA Foggia, festa patronale anticipata al 21 marzo: chiuse scuole e uffici pubbliciIl provvedimento stabilisce infatti il riconoscimento della festività patronale nella giornata del 21 marzo a ogni effetto civile e lavorativo, sostituendo la data consueta ... statoquotidiano.it

sabato 21 marzo ilVino, Vinifera si rinnova e il 21 e 22 marzo diventa FuoriViniferaMilano, 8 feb. (askanews) – Per la prima volta Vinifera, l’evento dedicato ai vini ... msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.