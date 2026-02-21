La grande estate delle Cascine Rinasce il Prato delle Cornacchie | Arena naturale per gli eventi
Il Prato delle Cornacchie, nel cuore delle Cascine, torna a vivere dopo mesi di abbandono, grazie a un progetto di riqualificazione che coinvolge cittadini e associazioni locali. La riapertura si è concretizzata con eventi e iniziative che attirano famiglie e giovani, trasformando l’area in un punto di aggregazione naturale. La presenza di attività quotidiane e momenti di intrattenimento rafforza il legame tra il parco e la comunità, rendendolo un punto di riferimento durante l’estate.
"Quando un parco è vissuto e ci sono attività per tutte le generazioni, sicuramente è un modo per presidiarlo, non solo con le forze dell’ordine ma anche, appunto, con i cittadini e con coloro che lo frequentano per eventi, appuntamenti o semplicemente per le iniziative che ci sono tutto l’anno". Così la vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani parla del Parco delle Cascine, il grande polmone verde di Firenze che da quest’anno ’ritrova’ il Parco delle Cornacchie in formato teatro all’aperto "per essere grande protagonista dell’Estate fiorentina". Il Prato delle Cornacchie sarà, così, la location per i concerti di Claudio Baglioni (il 16 luglio) e dei Litfiba (23 luglio).🔗 Leggi su Lanazione.it
Il Prato delle Cornacchie, nel Parco delle Cascine, sarà teatro di concerti estivi con grandi artisti come Claudio Baglioni e i Litfiba.
Il ritorno dei concerti nel prato delle Cornacchie alle Cascine avviene dopo diversi anni di stop, causati dalle restrizioni sanitarie.
