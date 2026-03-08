Dopo gli anticipi di ieri convittorie di Zenith Prato e Asta Lastrigiana d’assalto La Rondine non arretra

I risultati delle partite di ieri hanno visto la Pro Livorno Sorgenti e la Real Forte Querceta pareggiare 1-1, mentre lo Zenith Prato ha battuto 3-1 la Real Cerretese. L’Asta ha invece vinto 3-0 contro il Certaldo. Le partite sono state disputate nel pomeriggio e hanno coinvolto diverse squadre del campionato regionale.

Ieri, si sono giocati: Pro Livorno Sorgenti-Real Forte Querceta (1-1), Zenith Prato-Real Cerretese (3-1) e Sport Club Asta-Certaldo (3-0). Queste le altre gare di oggi alle 14,30. Girone A Montespertoli-Sestese (arbitro: Calvani di Prato). Al ‘Molino del Ponte’ la squadra di casa si presenta priva di Corsi ma ritrova Maltomini. La Sestese, invece sarà mancante di Cirillo e Dianda, con Ciotola e Manganiello pronti a non farli rimpiangere. Girone B Lastrigiana-Rondinella (arbitro: Paolini di Chieti). La Rondinella inizia il suo trittico finale di trasferte per difendere il primato. Sulla sua strada trova una Lastrigiana in cerca di punti salvezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Dopo gli anticipi di ieri convittorie di Zenith Prato e Asta. Lastrigiana d’assalto. La Rondine non arretra Zenith Prato all’assalto ma il colpo non riesce. Pareggio a Cecina dopo il gol di KouassiSporting Cecina 1 Zenith Prato 1 SPORTING CECINA: Fogli, Fiorentini, Fiorini, Ghilli (69’ Lika), Startari, Cionini (52’ Lorenzini), Barlettani,... Colligiana all’assalto della Lastrigiana. In palio punti pesanti per i play-offSarà Nicolò Andrea Briganti, della sezione arbitrale di Carrara, coadiuvato dagli assistenti Asia Giovanili (Arezzo) e Manuel Chericoni (Pisa), a... Tutto quello che riguarda Zenith Prato. Temi più discussi: La Zenith Prato cerca un successo per rimettersi in marcia: ecco l'anticipo con la Real Cerretese; Dodicesima di ritorno, nell'anticipo torna a vincere la Zenith; Eccellenza A. La Lucchese vince allo scadere! Battuta la Massese al Porta Elisa; Dopo gli anticipi di ieri convittorie di Zenith Prato e Asta. Lastrigiana d’assalto. La Rondine non arretra. Zenith, oggi l’anticipo d’alta quota. Esame Real Cerretese da superareCampionato Eccellenza, gli amaranto contro i quarti in classifica. La squadra, dopo la sosta, sta bene ... msn.com Zenith Prato all’assalto ma il colpo non riesce. Pareggio a Cecina dopo il gol di KouassiEccellenza, la squadra di Settesoldi ha giocato una gara spavalda ma torna a casa con un solo punto. Caggianese espulso ... lanazione.it Sette giornate alla fine: ecco il percorso che manca Sette turni, con la Zenith Prato che riposerà questa settimana, e poi il campionato sarà chiuso: ecco il cammino che attende i rossoneri ma anche le altre due formazioni che ancora nutrono sogni di promozio - facebook.com facebook