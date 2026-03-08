E ssere madre è un inferno per Linda, la protagonista di Se solo potessi ti prenderei a calci, la dark comedy di Mary Bronstein che ha prepotentemente riportato alla ribalta Rose Byrne (l’attrice australiana resa celebre anni fa dalla serie televisiva Damages con cui si era conquistata due Emmy e due Golden Globe, nota per i suoi ruoli comici in Le amiche della sposa, Tutta un’altra musica e Spy, e sul piccolo schermo in Platonic e Physical ), ora candidata all’Oscar come migliore attrice. Col personaggio di Linda, la Byrne rimette in questione l’immagine-cliché della madre-angelo custode. Anzi, lo ribalta. Prima di “Die, My Love”: 5 film (pochi ma buoni) sulla depressione post-partum X Leggi anche › Rose Byrne: «In Physical da casalinga disperata a guru» Rose Byrne in Se solo potessi ti prenderei a calci. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo "Die My Love", con Jennifer Lawrence, anche "Se solo potessi ti prenderei a calci", con Rose Byrne (candidata all'Oscar 2026), porta in scena una madre esaurita e disperatamente bisognosa di aiuto: un soggetto più attuale che mai

Se solo potessi ti prenderei a calci: Rose Byrne è una madre con una figlia colpita da una misteriosa malattiaLa nostra recensione di Se solo potessi ti prenderei a calci, il nuovo film di Mary Bronstein con protagonista Rose Byrne che indaga cosa significa...

Al cinema dal 5 marzo Se solo potessi ti prenderei a calci, con Rose Byrne da Oscar: un film che fa ridere, fa male e non si dimenticaIl 5 marzo arriva al cinema la pellicola che le ha regalato un Golden Globe e la pone tra le favorite per la statuetta dorata.

Die, My Love, le prime immagini con Jennifer LawrenceJennifer Lawrence dividerà la scena con Robert Pattinson in Die, My Love, un thriller horror che si mostra attraverso le prime immagini. Jennifer Lawrence si mostra nei primi scatti di Die, My Love, ... comingsoon.it

Jennifer Lawrence a Roma per Die My Love: Scorsese mi ha detto di produrre il film e di certo a lui non dici... bè, non soDie My Love, dopo l'anteprima mondiale a Cannes, è presentato alla 20ª Festa del Cinema in presenza della protagonista e produttrice Jennifer Lawrence. Presentato in anteprima mondiale allo scorso ... comingsoon.it

