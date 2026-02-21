Al cinema dal 5 marzo Se solo potessi ti prenderei a calci con Rose Byrne da Oscar | un film che fa ridere fa male e non si dimentica
Ci sono titoli di film che già da soli raccontano tutto. Se solo potessi ti prenderei a calci – traduzione fedele dell’originale If I Had Legs I’d Kick You – è decisamente uno di questi. È un titolo che fa ridere, che fa pensare, e che, una volta visto il film, risulta l’unica scelta possibile per descrivere quello che Rose Byrne attraversa in 114 minuti di cinema. Un film che dal 5 marzo arriva nelle sale italiane distribuito da I Wonder Pictures, e che ha già cambiato la traiettoria della carriera di un’attrice che si credeva di conoscere bene. Byrne ha appena vinto il Golden Globe come Miglior Attrice, ha conquistato l’Orso d’argento per la Miglior interpretazione da protagonista alla Berlinale 2025.🔗 Leggi su Amica.it
SE SOLO POTESSI TI PRENDEREI A CALCI Trailer Ufficiale Italiano (2026) Rose Byrne | Al Cinema
