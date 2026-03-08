Donne pittrici che passione!

Le donne pittrici hanno affrontato numerosi ostacoli nel corso della storia dell’arte, lottando contro pregiudizi e barriere sociali per affermare la propria passione per la pittura. La loro presenza è stata spesso nascosta o sottovalutata, ma molte di loro hanno continuato a dipingere, lasciando un segno tangibile nel panorama artistico. La loro storia si intreccia con quella di un mestiere dominato da uomini.

Una trama silenziosa che attraversa la storia dell'arte: quella delle donne che, tra ostacoli e pregiudizi, hanno difeso con tenacia la propria vocazione alla pittura. A questa storia spesso poco raccontata è dedicata la mostra 'Donne pittrici: che passione!', ospitata fino a sabato 14 marzo nella sede del Circolo culturale Angiolo Del Santo di via Don Minzoni 62. A introdurre l'esposizione, durante il vernissage dello scorso mercoledì, è stato il critico d'arte Valerio P. Cremolini con un articolato intervento dedicato alla figura di Berthe Morisot, tra le protagoniste dell'Impressionismo.