I Confini mobili delle pittrici Paola Amati e Clarita Kuo in mostra al Convivio

PERLarte torna e raddoppia. Lo spazio Convivio, allestito da Ieg al Palacongressi di Rimini ospita dal 24 gennaio una nuova esposizione di opere: “Confini mobili”, firmata dalle pittrici Paola Amati e Clarita Kuo. La mostra a ingresso libero e curata da Matteo Sormani di Art previewAugeo Art.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Confini Mobili

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Confini Mobili

Argomenti discussi: Rimini, cultura: al Palacongressi si aprono i Confini mobili di Amati e Kuo; Allo spazio Convivio i 'Confini mobili' firmati da Paola Amati e Clarita Kuo; Rimini. Le proposte culturali della settimana tra archeologia, cinema e arte contemporanea; Sindaci, porte aperte al dialogo con i Comuni veneti: Noi come fratelli, ben venga l’idea di superare le barriere.

Allo spazio Convivio i 'Confini mobili' firmata da Paola Amati e Clarita KuoPERLarte raddoppia. Lo spazio Convivio, allestito da IEG al Palacongressi di Rimini ospiterà una nuova esposizione di opere, Confini mobili, firmata da due artiste: Paola Amati e Clarita Kuo. Fino al ... msn.com

I Confini mobili di Paola Amati e Clarita KuoUn’esperienza artistica che unisce differenti tradizioni culturali, tecniche pittoriche innovative e anche riflessioni sul quotidiano. È questo il cuore ... msn.com

Oggi, alle 17.30 il Palacongressi di Rimini inaugura la nuova mostra PERL_arte “Confini mobili”, curata da Matteo Sormani, con le opere di Paola Amati e Clarita Kuo. Un’occasione per scoprire come arte, città e spazio congressuale possano incontrarsi in un’ - facebook.com facebook