Lavoro il paradosso dei numeri | cresce l'occupazione femminile ma le donne restano confinate nei salari più bassi

L’Italia registra un aumento dell’occupazione femminile, simbolo di progresso. Tuttavia, dietro a queste cifre positive si nascondono profonde disparità: le donne, seppur più presenti nel mondo del lavoro, rimangono spesso relegate a ruoli e salari più bassi. Questa realtà evidenzia un paradosso che richiede attenzione e azioni concrete per superare le barriere persistenti e promuovere una vera parità.

L'occupazione femminile in Italia continua a crescere, ma il miglioramento non cancella le disuguaglianze strutturali. Il nuovo report Inapp mostra infatti che le donne lavorano di più, ma restano concentrate ancora nelle fasce retributive più basse e nei contratti meno stabili.

Più occupazione, meno futuro: è il paradosso italiano del lavoro - Trattiene lavoro, ma rinvia scelte su investimenti, innovazione, riallocazione settoriale. editorialedomani.it

Lavoro, nel 2024 l’80% dei nuovi assunti ha più di 50 anni: giovani in fuga e ricambio generazionale fermo - AER, nel 2024 gli occupati in Italia sono aumentati di 352 mila unità: ma ben 285 mila di loro sono over 50. msn.com

Esiste un paradosso che attraversa il mercato del lavoro italiano e che nelle piccole e medie imprese diventa sempre più visibile: l’occupazione cresce, ma lo fa soprattutto grazie ai lavoratori più anziani. Gli over 50 tengono in piedi il sistema produttivo, mentr - facebook.com facebook

Più occupazione, meno futuro: è il paradosso italiano del lavoro x.com

