Donna trovata morta a Genova uccisa a coltellate si tratterebbe dell' ennesimo femminicidio

Una donna è stata trovata morta a Genova, nel quartiere Molassana, con ferite da arma da taglio. Sul corpo sono state trovate diverse ferite e il personale sanitario intervenuto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Le forze dell'ordine stanno indagando per chiarire le circostanze dell’accaduto e identificare eventuali sospetti. La scena del crimine è stata posta sotto sequestro.

Una donna è stata trovata morta a Genova, trafitta da diverse coltellate. Il corpo senza vita della vittima è stato trovato nel pomeriggio di domenica 8 marzo in via San Felice, nel quartiere di Molassana. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un femminicidio. Sul posto la polizia di Stato. Genova, donna morta: ipotesi femminicidio Come riferisce Il Secolo XIX, la vittima avrebbe 80 anni. Dalle prime ricostruzioni, si sarebbe innanzi all’ennesimo femminicidio. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Donna trovata morta a Genova uccisa a coltellate, si tratterebbe dell'ennesimo femminicidio Donna trovata morta a Genova: sarebbe stata uccisa a coltellateUna donna è stata trovata morta questo pomeriggio in via San Felice, nel quartiere di Molassana, a Genova: il corpo trafitto da coltellate. Omicidio a Genova, donna uccisa a coltellate: trovata morta nel quartiere di MolassanaUna donna è stata trovata morta questo pomeriggio a Genova, in via San Felice, nel quartiere di Molassana. Contenuti e approfondimenti su Donna trovata. Temi più discussi: Identificata la donna trovata morta in uno stabile abbandonato di via Domenico Tempio; Donna trovata morta a Ostellato, quadro investigativo verso il suicidio; Donna trovata morta in un edificio abbandonato a Catania, sul corpo delle lesioni: non si esclude aggressione; Identificata la donna trovata morta a Catania, la Procura diffonde una foto: Chi ha informazioni utili parli. Omicidio a Genova, donna uccisa a coltellate: trovata morta nel quartiere di MolassanaUna donna è stata trovata morta questo pomeriggio a Genova, in via San Felice, nel quartiere di Molassana. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un omicidio. La donna ... ilmessaggero.it Donna trovata morta a Genova: sarebbe stata uccisa a coltellateUna donna è stata trovata morta questo pomeriggio in via San Felice, nel quartiere di Molassana, a Genova: il corpo trafitto da coltellate ... fanpage.it VIA VECCIANO La donna, una badante ucraina, è stata trovata priva di coscienza. Strada chiusa per i rilievi. - facebook.com facebook Diana Canevarolo, a tre mesi dalla morte della donna trovata agonizzante fuori da casa resta il giallo: «Delitto o incidente» x.com