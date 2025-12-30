Il caso della donna trovata senza vita nel cortile di un condominio alla periferia Nord di Milano continua a sollevare interrogativi. Abbandonata in un vialetto vicino a un’aiuola, la vittima, rinvenuta con i pantaloni abbassati, è stata identificata come una

Era senza vita nel cortile di un condominio alla periferia Nord di Milano. Era lì abbandonata in un vialetto non molto lontano da un'aiuola. Addosso aveva solo un paio di pantaloni di. 🔗 Leggi su Leggo.it

Il giallo di via Paruta, la donna "fantasma" trovata morta con i pantaloni abbassati: «Nessuno l'ha mai vista, ma è stata uccisa»

Il mistero della donna morta in via Paruta. In un video due persone fanno per appartarsi, dopo un’ora l’uomo va via da solo - Milano, la telecamera di sorveglianza ha immortalato l’arrivo di un uomo e una donna che entrano insieme nel super condominio nel cuore della notte, come se volessero appartarsi. msn.com