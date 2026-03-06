Trump riceve Messi e l’Inter Miami alla Casa Bianca

Il presidente degli Stati Uniti ha incontrato a sorpresa Leo Messi e i giocatori dell’Inter Miami alla Casa Bianca. L’occasione è stata la visita ufficiale dei vincitori della Major League Soccer 2025. L’evento ha visto il presidente accogliere il campione argentino e il suo team in un incontro che ha attirato l’attenzione dei media. La visita si è svolta in un ambiente istituzionale, senza ulteriori dettagli sulla durata o il contenuto del colloquio.

Donald Trump ha ricevuto Leo Messi e i giocatori dell’Inter Miami alla Casa Bianca. Il presidente statunitense ha accolto il campione argentino insieme ai compagni di squadra, vincitori della Major League Soccer 2025. Mio figlio Barron “è un tuo grande tifoso”, ha detto il tycoon parlando con il fuoriclasse di Rosario. Oltre a lui erano presenti l’allenatore Javier Mascherano (da calciatore due volte vincitore della Champions League) e altri grandi giocatori che hanno scelto il club della Florida per proseguire o concludere la loro brillante carriera, come Luis Suarez e Rodrigo De Paul. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

Donald Trump con Messi e il Miami alla Casa Bianca, parte il comizio su Cuba e Iran: le facce del campione argentino alle spalle – Il videoDoveva essere la celebrazione del titolo MLS dell’Inter Miami, si è trasformata in una conferenza di guerra.

