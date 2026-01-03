Slittino | Felix Loch al comando dopo la prima run di Sigulda Si ribalta Fischnaller

Felix Loch guida la classifica dopo la prima run della gara di Sigulda, valida per la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale. Durante la manche, si è verificato un incidente che ha coinvolto Fischnaller, che si è ribaltato. La competizione prosegue con le seconde run, offrendo agli atleti l’opportunità di migliorare i risultati e di affrontare le sfide della pista lettone.

Prima gara del nuovo anno per la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale in Lettonia a Sigulda. In scena la prima run del singolo maschile (domani andrà a completarsi la prova con la discesa decisiva): al comando troviamo Felix Loch. 47.738 il tempo del tedesco che nella stagione olimpica è salito a livelli stellari imponendosi già nelle tappe di Winterberg e Lake Placid. Vicinissimo l'austriaco Nico Gleirscher, staccato di 19 millesimi, ad un soffio anche Jonas Mueller, a 39 millesimi. Completano la top-5 Max Langenhan e David Gleirscher, tutti in piena corsa per il podio. Gara da dimenticare per i colori italiani, soprattutto per la stella Dominik Fischnaller che si è ribaltato, non terminando la propria discesa.

