Slittino | Dominik Fischnaller in top-10 a Lake Placid vince Felix Loch

Nella terza tappa della Coppa del Mondo di slittino singolo maschile, disputata a Lake Placid, si sono affrontati atleti di varie nazioni. Dominik Fischnaller si è posizionato nella top-10, confermando la sua costanza, mentre Felix Loch ha conquistato la vittoria. La gara ha mostrato ancora una volta la competitività tra i principali specialisti del settore.

Terza tappa per la Coppa del Mondo di slittino singolo al maschile: in scena a Lake Placid una gara che ha visto la Germania fare la voce grossa. Dopo la parentesi non troppo positiva di Park City tornano sul gradino più alto del podio i tedeschi e lo fanno ancora con il veterano Felix Loch, già dominatore della gara d'apertura a Winterberg. Sono 45 successi per il più forte slittinista di tutti i tempi a livello individuale nel massimo circuito internazionale: 1:41.766 il tempo per battere il connazionale e detentore della sfera di cristallo Max Langenhan per soli 54 millesimi. La terza posizione va invece a all'austriaco Wolfgang Kindl staccato di due decimi.

Slittino: cdm in Colorado, Zoeggeler convoca quindici azzurri - Sono quindici gli atleti convocati dal direttore tecnico Armin Zöggeler per la seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo di slittino, in programma il 12 e 13 dicembre a Park City, in Colorado. ansa.it

Slittino: cdm; Fischnaller è secondo in tappa PyeongChang - Dominik Fischnaller è secondo a PyeongChang e sale per la 36esima volta in carriera sul podio di Coppa del Mondo: solo l'austriaco Wolfgang Kindl ha saputo precedere l'azzurro nella penultima tappa ... ansa.it

TRIONFO AZZURRO A PARK CITY! FELDERER 3/o E HOFER 2/a NEL SINGOLO! ITALIA DOMINA LA STAFFETTA MISTA 14 dicembre 2025 Slittino Verena Hofer seconda, Leon Felderer terzo seguito da Dominik Fischnaller, Italia trionfatrice nella staffetta: è - facebook.com facebook

Due MVP di queste serate americane dello slittino: Max Ambesi che, da fenomeno qual è, se l'è viste tutte in diretta e il direttore tecnico Armin Zöggeler, che quando sente aria di cinque cerchi diventa IL CANNIBALE x.com

