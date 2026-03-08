Due famiglie sono coinvolte in due tragedie diverse che condividono un elemento comune: la morte di un bambino nel 2021. La vicenda riguarda il caso di Domenico, deceduto in circostanze che portano a sospettare un possibile errore tecnico durante un trapianto di cuore. L’inchiesta si sta ampliando per chiarire le cause di entrambi gli episodi.

La morte del piccolo Domenico potrebbe non essere il solo trapianto di cuore fallito per un sospetto errore tecnico e l'inchiesta si allarga. Un altro caso datato 2021 infatti potrebbe allargare l'indagine degli inquirenti relativa a ciò che è avvenuto al piccolo di due anni morto all'ospedale Monaldi di Napoli, dopo giorni di calvario. Nel bel mezzo delle indagini infatti l'avvocato della famiglia Caliendo, Francesco Petruzzi, ha rivelato che un'altra coppia lo ha contattato per un caso analogo: "un altro trapianto di cuore con esito negativo e stiamo continuando con le nostre indagini difensive per far emergere tutta la verità su quanto successo a Domenico Caliendo". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Domenico e la bimba morta nel 2021: due famiglie, due tragedie e un elemento in comune

Bimba di due anni muore soffocata da un wurstel, Mirko Damasco: «Tragedie da sconfiggere attraverso la formazione»Il dramma della famiglia calabrese: la corsa disperata in ospedale per salvare la piccola Una mattinata qualsiasi si è trasformata… Una mattinata...

Cade nel fiume senza protezioni e viene divorata dai piranha: orrore in Amazzonia, morta una bimba di due anniSi chiamava Clara Vitória e aveva appena due anni la bambina morta in circostanze drammatiche dopo essere caduta in un fiume infestato dai piranha...

Tutto quello che riguarda Domenico e la bimba morta nel 2021 due....

Temi più discussi: Bimbo morto dopo trapianto, i funerali a Nola. L’autopsia: all’espianto il cuore era sano; Bimbo trapiantato a Napoli, la storia del cuore bruciato; A Verona riuscito il trapianto di cuore su bimba di 11 mesi: Ma il pensiero va al piccolo Domenico. Su noi medici troppa pressione mediatica; Bimbo col cuore bruciato, l'avvocato rivela che Domenico è rimasto a sterno aperto fino alla sua morte.

Domenico Caliendo, l'altra bimba morta dopo il trapianto: il video del cuore nello stesso «frigo da spiaggia». Cosa sappiamoLa morte del piccolo Domenico Caliendo continua a far discutere, mentre l'ospedale Monaldi di Napoli e il suo personale sono sconvolti dal caos del lutto, dal dubbio, dal senso di colpa, ... corriereadriatico.it

Altro caso al Monaldi, bimba morta dopo il trapiantoIl caso della morte del piccolo Domenico Caliendo continua a sollevare interrogativi e polemiche. La vicenda, che ha profondamente scosso l’ospedale Monaldi di Napoli, resta al centro dell’attenzione ... ilfattovesuviano.it

Come accaduto per il piccolo Domenico, anche in questo caso il cuore è stato trasportato in un contenitore non di ultima generazione. La figlia della donna è rimasta in coma 46 giorni, poi il decesso - facebook.com facebook

Domenico Tedesco'dan Marco Asensio karari ntvspor.net/foto-galeri/ve… Foto: AA x.com