Cade nel fiume senza protezioni e viene divorata dai piranha | orrore in Amazzonia morta una bimba di due anni

La tragedia lungo il fiume: Clara aveva solo due anni. Si chiamava Clara Vitória e aveva appena due anni la bambina morta in circostanze drammatiche dopo essere caduta in un fiume infestato dai piranha nello stato brasiliano di Amazonas. La tragedia si è consumata lunedì nei pressi della città di Coari, una zona remota attraversata da corsi d’acqua che rappresentano l’unica via di comunicazione per molte famiglie. Clara viveva con i genitori in una struttura galleggiante ancorata al fiume, priva però di recinzioni o barriere di sicurezza. La caduta accidentale e la scoperta dei genitori. Secondo la ricostruzione delle autorità locali, la bambina si sarebbe allontanata da sola dall’abitazione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

