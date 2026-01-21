Una tragedia familiare in Calabria: una bambina di due anni è deceduta dopo aver soffocato con un wurstel. Mirko Damasco sottolinea l’importanza di una maggiore formazione per prevenire questi incidenti, spesso tragici e evitabili. L’episodio evidenzia la necessità di sensibilizzare genitori e caregiver su misure di sicurezza e primi soccorsi per ridurre il rischio di incidenti domestici.

Il dramma della famiglia calabrese: la corsa disperata in ospedale per salvare la piccola Una mattinata qualsiasi si è trasformata. Una mattinata qualsiasi si è trasformata in pochi istanti in una tragedia per una famiglia di Vibo Valentia. Ieri (20 gennaio) una bambina di soli due anni ha perso la vita a causa di un soffocamento fatale. Mentre la piccola stava consumando un pasto veloce a base di wurstel, un boccone ha improvvisamente ostruito le sue vie respiratorie impedendole di respirare regolarmente. Ce ne parla Mirko Damasco, presidente de Il Salvagente Italia, Associazione di Promozione Sociale specializzata nel primo soccorso. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Bimba di due anni muore soffocata da un wurstel, Mirko Damasco: «Tragedie da sconfiggere attraverso la formazione»

Dramma a Vibo Valentia, bimba di due anni muore soffocata da un wurstelA Vibo Valentia, una bambina di due anni è deceduta a causa di un episodio di soffocamento causato da un wurstel.

Tragedia a Vibo Valentia, bimba di due anni muore soffocata da un wurstelA Vibo Valentia, una bambina di due anni e mezzo è deceduta a seguito di un episodio di soffocamento causato da un wurstel.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Tragedia in Calabria, bimba di due anni muore soffocata da un wurstel; Bimba di due anni muore soffocata da un wurstel; Vibo Valentia, bimba di due anni e mezzo muore soffocata da un wurstel; Bimba di 2 anni morta soffocata da un wurstel a Vibo Valentia, era arrivata in ospedale in arresto cardiaco.

Tragedia in Calabria, bimba di due anni muore soffocata da un wurstelLa piccola è deceduta al pronto soccorso dell'ospedale di Vibo Valentia dopo essere stata trasportata d'urgenza dai genitori a seguito di serie difficoltà respiratorie per via di un wurstel che ha ... tg24.sky.it

Bimba di due anni muore soffocata da un wurstel. Il dramma a Vibo Valentia: attesa l’inchiestaLa piccola ha avuto una crisi respiratoria. I genitori l’hanno portata al pronto soccorso, dove i medici hanno tentato di rianimarla per un’ora. Il pm sta valutando se autorizzare l’autopsia ... quotidiano.net

Bufera di neve sull'Etna, salvata una bimba di 4 anni. Una famiglia di turisti svizzeri soccorsa dalla guardia di finanza. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/01/20/bufera-di-neve-sulletna-soccorsa-famiglia-di-turisti-svizzeri_210965f8-ced6-4450 - facebook.com facebook

Dramma a Vibo Valentia, bimba di due anni muore soffocata da un wurstel x.com