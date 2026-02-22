Napoli il dolore per la morte di Domenico Caliendo | striscioni fiori e un altarino in memoria a Nola

Domenico Caliendo ha perso la vita a causa di un incidente stradale, provocando dolore tra amici e familiari. Le strade di Nola sono state invase da fiori, candele e messaggi in ricordo, mentre i passanti si fermano a rendere omaggio. Un altarino è stato allestito vicino al luogo dell’incidente, testimoniando il forte impatto della perdita. La comunità si raccoglie ogni giorno per ricordarlo e condividere il dolore.

«Non dovevi diventare una notizia, dovevi diventare grande». Così è scritto su uno striscione che è stato affisso in via Circumvallazione a Nola, poco lontano dalla casa di Domenico, il bimbo di due anni e quattro mesi morto ieri nell'ospedale Monaldi dopo due mesi di calvario seguiti all'impianto di un cuore danneggiato. In mattinata è ripreso il mesto pellegrinaggio dii tanti conoscenti ma anche persone sconosciute che stanno lasciando fiori e ceri dinanzi ad un improvvisato altarino protetto da una transenna. C'è chi si ferma per recitare una preghiera e chi passa facendosi il segno di croce. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Il dolore di Nola per Domenico, striscioni e un altarino in memoriaA Nola, la città piange la perdita di Domenico, un bimbo di due anni e quattro mesi, morto dopo un lungo ricovero all’ospedale Monaldi.

La fiaccolata di Domenico: Taurano e Nola si stringono nel doloreDomenico è morto in un incidente stradale a Taurano, e la comunità si unisce in una fiaccolata per ricordarlo.

