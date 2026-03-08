Domenica In a tutta fiction | Gassmann Scalera Papaleo e Ferrera nella puntata di oggi

Da davidemaggio.it 8 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 8 marzo, su Rai 1 alle 14, torna Domenica In con una puntata tutta dedicata alla fiction. Ospiti di oggi sono Gassmann, Scalera, Papaleo e Ferrera, pronti a condividere momenti con Mara Venier. La trasmissione segue la pausa sanremese dello speciale della settimana scorsa e vede in studio anche Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

Dopo la trasferta sanremese per lo speciale della scorsa settimana, Mara Venier torna oggi, domenica 8 marzo, con un nuovo appuntamento di Domenica In, in onda dalle 14 su Rai 1, con Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Anticipazioni e ospiti dell’8 marzo 2026. Direttamente da Sanremo, e prossimamente nella nuova edizione di Canzonissima, ci sarà Elettra Lamborghini, che torna a cantare il suo brano Voilà. Sempre dalla kermesse sarà presente in studio anche Francesco Renga, con Il meglio di me. Ampio spazio nel corso della puntata sarà dedicato al cinema e alla serialità, a partire da Alessandro Gassmann, che presenterà la nuova serie tv Guerrieri – La regola dell’equilibrio, in cui interpreta l’avvocato Guido Guerrieri, in onda da domani, lunedì 9 marzo, in prima serata su Rai 1, con la regia di Gianluca Maria Tavarelli. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

domenica in a tutta fiction gassmann scalera papaleo e ferrera nella puntata di oggi
© Davidemaggio.it - Domenica In a tutta fiction: Gassmann, Scalera, Papaleo e Ferrera nella puntata di oggi

Pandolfi e Scalera al cinema: il nuovo film di Rocco Papaleo in anteprima.Claudia Pandolfi e Vanessa Scalera protagoniste del nuovo film di Rocco Papaleo, che verrà presentato al cinema in anteprima.

‘Domenica In’, Sanremo e la musica protagonisti nella puntata di oggi(Adnkronos) – Sanremo e la musica protagonisti oggi, domenica 18 gennaio, a Domenica In, nella nuova puntata del programma condotto da Mara Venier su...

Una raccolta di contenuti su Domenica In a tutta fiction Gassmann....

Temi più discussi: Domenica In, speciale Sanremo 2026: Mara Venier spegne il Festival e scansa le polemiche. Perché; Elettra Lamborghini caos a Domenica In, dal telefono alle pizzette: cosa è successo; Domenica 1° marzo ingresso gratuito nei musei civici e nei siti archeologici di Roma Capitale; 8 MARZO: AL VIA IL WEEKEND LUNGO DI LOTTA TRANSFEMMINISTA. OGGI CORTEO A TORINO, DOMENICA MANIFESTAZIONI IN TUTTA ITALIA, LUNEDÌ LO SCIOPERO.

domenica in a tuttaDomenica In e Da Noi a ruota libera: dalla Venier lacrime e musica con la vera star di Sanremo, Fialdini con Marcella BellaLeggiamo i nomi degli ospiti di oggi, domenica 8 marzo 2026. di Domenica In e Da Noi a Ruota Libera. Artisti di Sanremo e la mamma delpiccolo Domenico dalla Venier; Marcella Bella dalla Fialdini ... libero.it

Tredici Pietro a Domenica In: a Sanremo Gianni Morandi non voleva fare il duetto. È tutta la vita che scappi da me, sei matto?Il 29enne bolognese, reduce dal successo sul palco dell’Ariston ma anche dopo qualche polemica, si è confidato con Mara Venier: Mio padre mi aveva detto che mi avrebbero dato del raccomandato se aves ... msn.com

Digita per trovare news e video correlati.