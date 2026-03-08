Domenica In a tutta fiction | Gassmann Scalera Papaleo e Ferrera nella puntata di oggi

Domenica 8 marzo, su Rai 1 alle 14, torna Domenica In con una puntata tutta dedicata alla fiction. Ospiti di oggi sono Gassmann, Scalera, Papaleo e Ferrera, pronti a condividere momenti con Mara Venier. La trasmissione segue la pausa sanremese dello speciale della settimana scorsa e vede in studio anche Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

Dopo la trasferta sanremese per lo speciale della scorsa settimana, Mara Venier torna oggi, domenica 8 marzo, con un nuovo appuntamento di Domenica In, in onda dalle 14 su Rai 1, con Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Anticipazioni e ospiti dell’8 marzo 2026. Direttamente da Sanremo, e prossimamente nella nuova edizione di Canzonissima, ci sarà Elettra Lamborghini, che torna a cantare il suo brano Voilà. Sempre dalla kermesse sarà presente in studio anche Francesco Renga, con Il meglio di me. Ampio spazio nel corso della puntata sarà dedicato al cinema e alla serialità, a partire da Alessandro Gassmann, che presenterà la nuova serie tv Guerrieri – La regola dell’equilibrio, in cui interpreta l’avvocato Guido Guerrieri, in onda da domani, lunedì 9 marzo, in prima serata su Rai 1, con la regia di Gianluca Maria Tavarelli. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Pandolfi e Scalera al cinema: il nuovo film di Rocco Papaleo in anteprima.Claudia Pandolfi e Vanessa Scalera protagoniste del nuovo film di Rocco Papaleo, che verrà presentato al cinema in anteprima.

