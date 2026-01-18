‘Domenica In’ Sanremo e la musica protagonisti nella puntata di oggi

Oggi, domenica 18 gennaio, Mara Venier conduce una nuova puntata di Domenica In su Raiuno, incentrata su Sanremo e la musica. La trasmissione, in onda dalle 14 alle 17, approfondirà le novità e gli aspetti legati al festival della canzone italiana, offrendo agli spettatori uno sguardo informativo e rispettoso su un evento culturale di grande interesse.

(Adnkronos) – Sanremo e la musica protagonisti oggi, domenica 18 gennaio, a Domenica In, nella nuova puntata del programma condotto da Mara Venier su Raiuno dalle 14 alle 17.10. Nella trasmissione di oggi, è prevista la la partecipazione di tanti artisti che hanno segnato la storia della kermesse musicale. In studio si esibiranno con i loro celebri brani Bobby Solo, Maurizio Vandelli, I Cugini di Campagna e Wilma Goich. A commentare aneddoti e ricordi, interverranno come opinionisti Marino Bartoletti, Valeria Marini, Valerio Scanu ed Enzo Miccio. E ancora Alexia, vincitrice del Festival di Sanremo 2003 con ‘Per dire di no’, proporrà un medley dei suoi più grandi successi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

