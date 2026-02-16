La Penna sotto shock l’incubo dopo Inter Juve | minacce di morte l’arbitro denuncia tutti!

Federico La Penna vive momenti difficili dopo il match tra Inter e Juventus, a causa delle minacce di morte ricevute. La causa sono le decisioni prese durante la partita, che hanno scatenato l’ira di alcuni tifosi. La famiglia dell’arbitro si sente insicura e chiede protezione, mentre La Penna ha deciso di denunciare pubblicamente le intimidazioni ricevute. La tensione tra i supporter si è tradotta in atti concreti di minaccia, lasciando tutti sotto shock.

L’arbitro La Penna rischia un lungo stop dopo aver espulso Kalulu durante la partita tra Inter e Juve di ieri sera.

Federico La Penna, l’arbitro che ha diretto il match tra Inter e Juventus, ha già avuto problemi con la giustizia arbitrale in passato, quando era stato sospeso dalla Can.

