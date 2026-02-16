La Penna sotto shock l’incubo dopo Inter Juve | minacce di morte l’arbitro denuncia tutti!
Federico La Penna vive momenti difficili dopo il match tra Inter e Juventus, a causa delle minacce di morte ricevute. La causa sono le decisioni prese durante la partita, che hanno scatenato l’ira di alcuni tifosi. La famiglia dell’arbitro si sente insicura e chiede protezione, mentre La Penna ha deciso di denunciare pubblicamente le intimidazioni ricevute. La tensione tra i supporter si è tradotta in atti concreti di minaccia, lasciando tutti sotto shock.
Espulsione Kalulu, pugno duro con La Penna: l’arbitro verso un lunghissimo stop dopo Inter Juve
L’arbitro La Penna rischia un lungo stop dopo aver espulso Kalulu durante la partita tra Inter e Juve di ieri sera.
La Penna, chi è l’arbitro che ha deciso Inter Juve: in passato era stato anche sospeso dalla Can! Tutti i suoi scheletri nell’armadio
Federico La Penna, l’arbitro che ha diretto il match tra Inter e Juventus, ha già avuto problemi con la giustizia arbitrale in passato, quando era stato sospeso dalla Can.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
La Penna shock: minacciato sui social, paura per la famiglia. La decisione drastica dopo le frasi vergognose ricevuteL'arbitro di Inter-Juve decide di denunciare tutti, preoccupato per l'incolumità della sua famiglia dopo le vergognose (e inaccettabili) frasi subite dagli haters. Intanto spuntano altri retroscena su ... corrieredellosport.it
La vergogna di Inter-Juve e parlano pure. La Serie A deve tifare Milan per rimanere viva. Max, il 4-3-3 "apre" la tua squadra x.com
Dopo il disastro Inter-Juve Infantino e Ifab, sveglia! Il 28 febbraio in Galles si riunirà l'organo internazionale con il potere di modificare le regole del calcio, All'ordine del giorno, il cambiamento del famigerato protocollo Var che a San Siro ha impedito di espeller - facebook.com facebook