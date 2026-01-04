Asia e Fiore Argento il dolore per la sorella Anna scomparsa in un incidente stradale | Siamo rimaste sotto shock per mesi

Asia e Fiore Argento, figlie del regista Dario Argento, hanno affrontato un momento difficile dopo la perdita della sorella Anna in un incidente stradale. La loro testimonianza rivela il forte impatto emotivo e il lungo periodo di shock seguito alla tragica perdita. Questa vicenda evidenzia il dolore che può colpire una famiglia in seguito a un evento improvviso e tragico.

Asia Argento e la sorella Fiore sono le figlie di Dario Argento ma hanno madri diverse: l’ex di Morgan è la figlia del cineasta e di Daria Nicolodi, mentre la primogenita arrivava dalla relazione del regista con Marisa Casale. La Nicolodi inoltre prima della lunga storia con il “re del brivido” una liason con lo scultore Mario Ceroli, dalla quale era nata Anna, scomparsa tragicamente nel 1994. Oggi rivedremo l’intervista dell’attrice a Verissimo – Le Storie in onda oggi a partire alle 16:00 su Canale 5. Nata nel 1972, Anna è arrivata dalla storia della madre Daria Nicolodi con lo scultore abruzzese, tre anni prima della nascita di Asia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Asia e Fiore Argento il dolore per la sorella Anna scomparsa in un incidente stradale: “Siamo rimaste sotto shock per mesi” Leggi anche: Schianto a Bolgare, dolore per la 23enne Asia. Ferita la sorella, grave un coetaneo Leggi anche: Umbria, l'appello: "Mia sorella Ilaria è scomparsa, siamo disperati" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Borsa: Asia in ordine sparso, saliscendi di oro e argento, Tokyo -0,37%. Asia e Fiore Argento il dolore per la sorella Anna scomparsa in un incidente stradale: "Siamo rimaste sotto shock per mesi" - Asia Argento e la sorella Fiore sono le figlie di Dario Argento ma hanno madri diverse: l’ex di Morgan è la figlia del cineasta e di Daria Nicolodi, mentre la primogenita arrivava dalla relazione del ... msn.com

