Dole Basket travolge Brindisi | 12 triple decisive per l’84-70

Dole Basket ha vinto contro Brindisi al Palasport Flaminio di Rimini con il punteggio di 84-70, grazie a 12 triple decisive. La squadra ha dominato il match dall’inizio alla fine, mantenendo un vantaggio costante sull’avversario. La partita si è conclusa con una vittoria chiara per i padroni di casa, che hanno dimostrato superiorità sul campo.

Al Palasport Flaminio di Rimini, la Dole Basket ha imposto il suo gioco alla Valtur Brindisi, portando a casa una vittoria netta con il punteggio finale di 84-70. La sconfitta esterna per i pugliesi si è verificata nella 30esima giornata di Serie A2, compromettendo la loro corsa verso la vetta della classifica dove la capolista Pesaro mantiene un distacco pericoloso. Con questo risultato, la differenza punti nello scontro diretto subisce un colpo grave, lasciando la squadra guidata da Piero Bucchi a soli due punti dalla prima posizione, ma con uno svantaggio netto nel confronto diretto. La partita è stata caratterizzata da un inizio incerto, dove i padroni di casa hanno dovuto reagire a un vantaggio iniziale dei brindisini che chiudevano il primo quarto sul 16-13.