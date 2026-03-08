Basket ruggito della Dole Rimini | i biancorossi superano la Valtur Brindisi spinti da un super Marini

La Dole Rimini ha battuto la Valtur Brindisi nel match di ieri, conquistando una vittoria importante. I biancorossi sono riusciti a superare gli avversari con un punteggio di 84-70, dopo quaranta minuti di gioco intensi e combattuti. Durante la partita, un giocatore di Rimini ha evidenziato una prestazione eccezionale, contribuendo alla vittoria della squadra.

Serata ai limiti della perfezione per la squadra di coach Dell'Agnello: ritorno al successo nel big match e ribaltata la differenza canestri È un successo importante quello della Dole Rimini, che nel big match di giornata con la Valtur Brindisi non delude le aspettative, conquistando i due punti e ribaltando la differenza canestri: i pugliesi devono arrendersi, 84-70, al termine di quaranta minuti combattuti nei quali i riminesi comandano dalla seconda metà del secondo quarto in poi. Per una Rimini capace di rifilare 84 punti con il 46% da tre alla miglior difesa del campionato, vincendo anche la lotta a rimbalzo (46-33), sono cinque i... 🔗 Leggi su Riminitoday.it Basket, Rimini domina il big match: Valtur Brindisi ko al Flaminio 84-70BRINDISI - Sconfitta esterna per la Valtur Brindisi nel big match della 30esima giornata al Flaminio di Rimini, compromettendo anche la differenza... Recuperato il furgone della Valtur New Basket BrindisiSi è conclusa positivamente la vicenda del furgone della Valtur New Basket Brindisi, rubato nei giorni scorsi nei pressi del PalaPentassuglia. Tutti gli aggiornamenti su Dole Rimini. Basket, ruggito della Dole Rimini: i biancorossi superano la Valtur Brindisi spinti da un super MariniÈ un successo importante quello della Dole Rimini, che nel big match di giornata con la Valtur Brindisi non delude le aspettative, conquistando i due punti e ribaltando la differenza canestri: i ... riminitoday.it Rimini strappa il big match a Brindisi, sconfitta pesante per la ValturLa Valtur Brindisi incappa in una pesante sconfitta esterna nel big match della 30ª giornata al Flaminio, cedendo alla Dole Basket Rimini in una gara che compromette la rincorsa al primato ... pianetabasket.com