Carlos Alcaraz ha conquistato il suo primo titolo agli Australian Open, battendo in quattro set Novak Djokovic in finale. Lo spagnolo, che a soli 20 anni diventa il più giovane a raggiungere sette Slam, ha dimostrato tutta la sua forza e determinazione sul cemento di Melbourne Park. Djokovic, invece, esce sconfitto dopo aver combattuto, ma senza riuscire a fermare la corsa del suo avversario.

MELBOURNE (AUSTRALIA) – E’ lui, lo spagnolo, il re. Anche in Australia. Carlos Alcaraz ha vinto gli Australian Open maschile, primo Slam stagionale sul cemento di Melbourne Park. Il campione, primo favorito del tabellone e leader della classifica mondiale, ha piegato in finale il serbo Novak Djokovic con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. Nel primo set Djokovic ha avuto la meglio in mezz’ora, mostrandosi a larghi tratti superiore al suo aversario chiudendo sul 6-2. Stesso pèarziale nel secondo ma questa volta a favore di Alcaraz che è sembrato crescere game dopo game. Il terzo, dopo un sostanziale equilibrio lo conquista Alcaraz (6-3) che nell’ultimo game piazza un secondo break. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Australian open: Alcaraz vince la finale. Djokovic battuto in 4 set. Lo spagnolo è il più giovane a raggiungere i sette slam

Questa mattina, al quinto set, Carlos Alcaraz ha battuto Zverev e si è guadagnato il posto in finale agli Australian Open.

