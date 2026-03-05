La provocazione di Aryna Sabalenka | Slam al meglio dei cinque set? Avrei un vantaggio enorme vincerei di più

Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, ha dichiarato che preferirebbe giocare i tornei del Grande Slam al meglio dei cinque set, sostenendo di avere così un vantaggio considerevole e di poter vincere più spesso. La tennista si è presentata con grandi aspettative al torneo WTA 1000 di Indian Wells, dove è considerata la principale favorita sin dall’inizio.

Aryna Sabalenka si è presentata con grandi ambizioni al torneo WTA 1000 di Indian Wells, dove la numero 1 del mondo sarà per forza di cose la grande favorita della vigilia. La tennista bielorussa, reduce dalla finale persa agli Australian Open contro la kazaka Elena Rybakina, ha nel frattempo ricevuto la proposta di matrimonio da parte del compagno Georgios Frangulis e attende si esordire sul cemento statunitense contro la vincente della sfida tra Alycia Parks e Himeno Sakatsume. Nella conferenza stampa della vigilia, la 27enne si è soffermata sull'idea lanciata da Craig Tiley di fare giocare le donne al meglio dei cinque set nei tornei dello Slam, almeno nella seconda parte dei quattro eventi più importanti della stagione.