La commedia di Vincenzo Salemme va in onda in diretta dall'Auditorium Rai di Napoli, portando su Rai 1 una storia brillante e surreale che segna il ritorno del teatro in prima serata. Il grande teatro torna protagonista in prima serata su Rai 1. Stasera, lunedì 5 gennaio 2026, l'appuntamento è con l'ironia e la tradizione di Vincenzo Salemme, che porta sul piccolo schermo la sua nuova commedia intitolata Ogni promessa è debito. L'evento avrà inizio a partire dalle 21:30, subito dopo il consueto appuntamento con Affari Tuoi, sarà possibile seguire la commedia non solo in televisione, ma anche in streaming e on-demand sulla piattaforma RaiPlay. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ogni promessa è debito, con Vincenzo Salemme: stasera su Rai 1 anticipazioni, trama e cast della commedia

Leggi anche: “Ogni promessa è debito”: la commedia di Vincenzo Salemme in diretta su Rai 1, le antipazioni

Leggi anche: Ogni promessa è debito: stasera il teatro di Vincenzo Salemme su Rai 1

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Ogni promessa è debito con Vincenzo Salemme | quando in tv la nuova commedia teatrale; Vincenzo Salemme in diretta su Rai1 Ogni promessa è debito; Vincenzo Salemme in prima serata su Rai 1 con Ogni promessa è debito.

Ogni promessa è debito, Vincenzo Salemme riporta il teatro in diretta su Rai 1: trama e cast della commedia - Vincenzo Salemme festeggia i 50 anni di carriera riportando, in diretta su Rai 1, il teatro. maridacaterini.it