Seduci & Scappa stasera su Rai 1 | trama e cast della commedia romantica con Francesco Arca

Dalla provincia calabrese a un sogno lontano chiamato Norvegia, una madre single lotta per proteggere sua figlia da un padre truffatore e da un passato che non smette di inseguirla. Questa sera, venerdì 2 gennaio, va in onda il secondo film dell'ottava stagione di Purché finisca bene. Subito dopo Affari Tuoi, Rai 1 trasmetterà la commedia romantica Seduci & Scappa, con Francesco Arca e Nino Frassica. È la seconda pellicola dei tre lungometraggi di questa stagione del fortunato ciclo che accompagna il pubblico dal marzo del 2014. Che cos'è il ciclo Purché finisca bene? Nato nel 2014, Purché finisca bene è una collana di film per la TV prodotta da Rai Fiction.

