La Gea vince di stretta misura contro il Monsummano in una partita combattuta fino all’ultimo secondo. La squadra ha commesso troppi errori in attacco, ma ha mostrato carattere e determinazione. Alla fine, la vittoria arriva e permette alla Gea di consolidare il primo posto in classifica, aumentando il vantaggio su Venturina.

La Gea soffre contro un Monsummano che rimane in partita fino ai secondi conclusivi, ma alla fine festeggia la diciassettesima vittoria stagionale in Divisione 1, che permette di prendere altri due punti di margine su Venturina. I ragazzi di Silvio Andreozzi, contro un avversario sceso al PalaAustria per riscattare i ventinove punti di scarto rimediati nel girone di andata, pur facendo registrare percentuali di tiro più basse del solito, hanno avuto il merito di rimanere sempre con la testa sulla partita e nei momenti decisivi hanno registrato la difesa, riuscendo così a fermare l’impeto della Gioielleria Mancini, che si è trovata davanti in diverse occasioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Divisione 1 maschile. Vittoria sofferta per la Gea con il Monsummano. Poca precisione al tiro, ma grande carattere

Approfondimenti su Gea Monsummano

La Gea parte in sordina, poi accelera nel secondo tempo e conquista una vittoria sofferta ma meritata contro il Livorno.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Gea Monsummano

Argomenti discussi: Divisione 1 maschile. La Gea ospita Monsummano. Non sarà una gara semplice; Volley 1^ Div. Maschile: Netto 3-0 degli algheresi nello scontro al vertice; I Lugo Aviators cadono sul più bello, mentre si rialzano le imolesi e Lusa Massa; Lanciano All Stars Volley, settore giovanile protagonista: una settimana intensa tra vittorie, crescita e selezioni regionali.

Divisione 1 maschile. La Gea ospita Monsummano. Non sarà una gara sempliceTre gare per capire le reali ambizioni. Oggi per la Gea inizia un trittico in 10 giorni che potrebbero essere decisive per le sorti del campionato di Divisione 1. Alle 18 al Palasport di via Austria, ... lanazione.it

Divisione 1 maschile. La Gea espugna il parquet di CarraraQuindicesima vittoria in campionato per la Gea nell’anticipo della seconda giornata di ritorno di Divisione 1. I ragazzi ... lanazione.it

PARTITA INFUOCATA La prima divisione maschile combatte con tutte le sue forze, ma al tie break ha la meglio il Lanciano All Stars. Un punto guadagnato in una partita SPETTACOLARE, in cui entrambe le squadre hanno dimostrato una qualità di gioco de facebook