Divisione 1 maschile La Gea supera quota cento E il Castelfranco non regge l’urto

La Gea conquista una vittoria importante contro Castelfranco, portando il punteggio oltre i cento punti grazie a un’ottima prestazione offensiva. La squadra biancorossa sfrutta le opportunità in attacco e resiste alla pressione degli avversari, mantenendo il vantaggio fino alla fine. Castelfranco fatica a contenere l’energia della Gea, che si dimostra più solida in fase di gioco. La partita si decide negli ultimi minuti, lasciando intravedere il potenziale della formazione vincente.

Spumeggiante vittoria della Gea nel campionato di Divisione 1 (90-101) sul campo di Castelfranco. Vittoria che vale più di due punti, perché i biancorossi allungano a più otto sulle seconde. Bellissima notizia anche in casa Gea sul fronte giovanili: primi due punti di Tommaso Fommei. La Gea si sveglia nella ripresa a Castelfranco e supera per la prima volta quota cento. Per i ragazzi di Silvio Andreozzi, privi di Alessandro Banchi e Danilo Ignarra, non è stato, come previsto, un successo facile, per il desiderio dei padroni di casa di continuare a lottare per una salvezza diretta. La Gea, partita un po’ troppo lenta, ha dovuto subire per tutto il primo tempo la vivacità dei Frogs (addirittura venti i canestri da tre punti messi insieme nella gara dai locali), che hanno chiuso avanti di un punto (24-23) il primo quarto, prima di essere raggiunti sul 48-48 nell’intervallo lungo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Divisione 1 maschile. La Gea supera la prova del nove. Pontedera si illude, poi crollaLa Gea ha affrontato con successo una difficile sfida contro Juve Pontedera, mantenendo il vantaggio fino alla fine.

Basket, Serie B: La Dinamo regge l’urto e supera Messina 70-63Il risultato tra Dinamo Brindisi e Messina è stato deciso da una difesa solida e un attacco efficace.

Divisione 1 maschile. Gea strepitosa: Valdicornia liquidataLa Gea vince la gara infrasettimanale con il Valdicornia (87-71) e fa un altro passo verso la vittoria del campionato. Sul parquet amico di via Austria, il quintetto di Silvio Andreozzi ha sconfitto l ... lanazione.it

Divisione 1 maschile. Gea, prova di forza. Sky Walkers battutoProva di forza della Gea che espugna il campo della rivelazione Sky Walkers Lucca (59-68) con una prestazione arcigna e si conferma al vertice del campionato di Divisione 1. lanazione.it

Prima Divisione maschile 14ª giornata, girone C Sabato 21 Febbraio Ore 17:00 Borghesiana Anzio Pallavolo Domani si torna in campo per una trasferta intensa a Roma contro la Borghesiana. Nella partita d'andata gli avversari partirono fortissim - facebook.com facebook