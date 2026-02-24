Divisione 1 maschile La Gea supera quota cento E il Castelfranco non regge l’urto

La Gea conquista una vittoria importante contro Castelfranco, portando il punteggio oltre i cento punti grazie a un’ottima prestazione offensiva. La squadra biancorossa sfrutta le opportunità in attacco e resiste alla pressione degli avversari, mantenendo il vantaggio fino alla fine. Castelfranco fatica a contenere l’energia della Gea, che si dimostra più solida in fase di gioco. La partita si decide negli ultimi minuti, lasciando intravedere il potenziale della formazione vincente.

Spumeggiante vittoria della Gea nel campionato di Divisione 1 (90-101) sul campo di Castelfranco. Vittoria che vale più di due punti, perché i biancorossi allungano a più otto sulle seconde. Bellissima notizia anche in casa Gea sul fronte giovanili: primi due punti di Tommaso Fommei. La Gea si sveglia nella ripresa a Castelfranco e supera per la prima volta quota cento. Per i ragazzi di Silvio Andreozzi, privi di Alessandro Banchi e Danilo Ignarra, non è stato, come previsto, un successo facile, per il desiderio dei padroni di casa di continuare a lottare per una salvezza diretta. La Gea, partita un po’ troppo lenta, ha dovuto subire per tutto il primo tempo la vivacità dei Frogs (addirittura venti i canestri da tre punti messi insieme nella gara dai locali), che hanno chiuso avanti di un punto (24-23) il primo quarto, prima di essere raggiunti sul 48-48 nell’intervallo lungo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

