Ditonellapiaga chi sono i genitori | età lavoro e il legame che ha influenzato Margherita Carducci

Ditonellapiaga, nome d’arte di Margherita Carducci, è una cantante italiana che ha attirato l’attenzione del pubblico. La sua famiglia comprende genitori di età e professioni diverse, e il legame con loro ha avuto un ruolo nella sua formazione. La cantante ha condiviso alcuni dettagli sulla propria storia familiare, che sono stati riportati da fonti di settore.

La storia familiare di Ditonellapiaga, nome d’arte di Margherita Carducci, è uno degli elementi che più hanno contribuito alla sua identità artistica. Dietro la cantautrice romana, oggi tra le voci più originali della nuova scena pop italiana, c’è una famiglia che ha sempre sostenuto il suo percorso, pur restando lontana dai riflettori. I genitori, Claudio e Costanza, hanno avuto un ruolo importante nella sua crescita, trasmettendole valori che ritornano spesso nei suoi testi. Chi sono? Che lavoro fanno? E che rapporto hanno con la figlia? Scopriamolo insieme. Margherita Carducci è nata a Roma il 5 febbraio 1997. I genitori, Claudio e Costanza, hanno entrambi lavorato come insegnanti di basket, un dettaglio che racconta molto dell’ambiente in cui la cantautrice è cresciuta. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

«Dalla parte di mio padre c’è una famiglia molto accogliente, mentre da parte di mia madre è accogliente però anche molto critica, per il mio bene, sostengono». Con queste parole Ditonellapiaga, all’anagrafe Margherita Carducci, racconta uno spaccato aute - facebook.com facebook

“Ho capito che ho fatto bene a voler essere quello che voglio essere”, dice e sorride Margherita Carducci, la botta di coraggio e freschezza che si è presa sul terzo posto del podio il Festival di Sanremo come Ditonellapiaga. Il nome d’arte scelto per essere “pu x.com