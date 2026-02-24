Chi è Ditonellapiaga alias Margherita Carducci che aprirà la prima serata di Sanremo 2026 con Che Fastidio!

Ditonellapiaga, pseudonimo di Margherita Carducci, ha scelto di aprire la prima serata di Sanremo 2026 con il brano “Che Fastidio!”. La cantante romana, nata nel 1997, si fa notare per il suo stile diretto e originale. La sua presenza sul palco suscita curiosità, soprattutto perché ha costruito una carriera basata su suoni innovativi e testi schietti. La sua esibizione promette di essere un momento di forte impatto per il pubblico presente.

Ditonellapiaga, pseudonimo di Margherita Carducci, è una cantautrice romana nata il 5 febbraio 1997 che si distingue nel panorama musicale italiano per il suo stile irriverente e innovativo. La sua cifra artistica risiede nella capacità di incarnare le infinite articolazioni dell’animo femminile, spaziando con versatilità tra generi e sonorità che vanno dall’indie pop alla dance, passando per il pop più tradizionale. Dopo aver conseguito la laurea presso il DAMS a indirizzo teatrale, Margherita Carducci ha iniziato la sua carriera musicale nel 2019 con l’incontro dei producer romani BBprod, insieme ai quali pubblica il singolo di debutto Parli. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Sanremo 2026, chi è Ditonellapiaga a Sanremo 2026: dal debutto a «Che fastidio!» e i riconoscimentiDitonellapiaga ritorna sul palco dell'Ariston dopo il successo ottenuto con «Chimica» insieme a Donatella Rettore nel 2022. La cantautrice romana è pronta per una ... ilmattino.it

Ditonellapiaga come Zerocalcare: perché si chiama cosìDue brani di Ditonellapiaga hanno fatto il giro del mondo grazie a ‘My spy - The eternale city’, film di Peter Segal. ‘Repito’, contenuta nell’album ‘Camouflage’, e ‘Serial killer’, scritta ... quotidiano.net

Il debutto al Festival di Sanremo risale al 2022, quando Ditonellapiaga, all’anagrafe Margherita Carducci, conquistò il palco dell’Ariston con “Chimica” in coppia con l’inossidabile Rettore #Radioshow #Sanremo2026 - facebook.com facebook