Ditonellapiaga a Sanremo 2026 | la laurea al DAMS il lavoro come cameriera mentre suonava nei club romani e il fidanzato | la vita privata di Margherita Carducci

Dietro il suo successo c’è una storia fatta di sogni e di lavoro costante. Dopo la laurea al Dams con indirizzo teatrale, Ditonellapiaga - che all’anagrafe è Margherita Carducci - ha affrontato una lunga gavetta: cameriera, baby sitter e altri lavoretti per mantenersi mentre scriveva canzoni e suonava nei club romani, tra jam session di soul, nu-soul e jazz. «Quel tempo è stato utile per la fase di scrittura: chiarimento e raccolta di idee», racconta la cantante romana. La passione per la scena nasce in tenera età: «Sono sempre stata una bambina molto attrice, mia madre mi chiamava Eleonora Duse. Mi è sempre piaciuta la performance in tutte le sue sfaccettature. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Sanremo 2026, 65.6% di share per la serata delle cover. Vincono Ditonellapiaga e TonyPitonyDitonellapiaga e TonyPitony, con una sorprendente versione di The Lady Is a Tramp, vincono la serata delle cover del Festival di Sanremo. Sul podio al secondo posto Sayf con Hit The Road Jack, brano r ... ansa.it

Sanremo 2026, Ditonellapiaga vince la serata cover con TonyPitony: i momenti salienti e cos’è successoPoco dopo le 01:30 si arriva al termine della quarta serata di venerdì 27 febbraio: Carlo Conti insieme a Laura Pausini, Alessandro Siani e Bianca Balti ha chiamato sul palco il Presidente della Regio ... fanpage.it

