Part-time personale ATA in Trentino domande fino al 27 febbraio | circolare
L’Ufficio scolastico di Trento ha pubblicato una circolare che invita il personale ATA a presentare le domande di part-time entro il 27 febbraio, a causa della richiesta crescente di flessibilità lavorativa tra i dipendenti. La nota, firmata con il numero 131812 il 13 febbraio 2026, fornisce istruzioni chiare su come compilare le pratiche per trasformare il contratto a tempo pieno in un rapporto part-time. In particolare, il documento specifica anche i requisiti necessari per accedere a questa procedura e invita i lavoratori a rispettare la scadenza per non perdere l’opportunità.
L’Ufficio scolastico provinciale di Trento, con circolare prot. n. 131812 del 13 febbraio 2026, ha fornito le indicazioni per la presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) per l’anno scolastico 20262027. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Richiesta Part time 2026/27. Docenti e ATA, domanda entro il 15 marzo. GUIDA
Le scuole italiane si preparano a ricevere le domande per il part time del prossimo anno scolastico.
Posizioni economiche ATA, prova finale dal 23 al 27 febbraio. A cosa fare attenzione. QUESTION TIME con Cozzolino. LIVE Mercoledì 11 febbraio alle 15:00
Questa settimana si svolgeranno le prove finali per le posizioni economiche degli ATA, dal 23 al 27 febbraio.
