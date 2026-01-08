Ricostruzione a Santa Maria il Comitato Casa Comune | Chiarezza normativa ma servono garanzie sul valore degli immobili
Il Comitato Casa Comune di Chieti, dopo l’incontro presso l’Auditorium Cianfarani, evidenzia l'importanza di una normativa chiara sulla ricostruzione a Santa Maria. Pur riconoscendo la necessità di linee guida trasparenti, sottolinea anche il bisogno di garanzie sul valore degli immobili coinvolti. La comunità mostra fiducia nel proseguimento del percorso di ricostruzione, auspicando un quadro normativo che tuteli i cittadini e il patrimonio locale.
Dopo l’incontro pubblico tenutosi presso l’Auditorium Cianfarani, il Comitato Casa Comune di Chieti esprime rinnovato ottimismo e fiducia per la nuova fase del percorso di ricostruzione che riguarda il quartiere di Santa Maria. Un appuntamento definito "significativo" per il confronto, che ha. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
