Per un po’ dal 27 febbraio in digitale la colonna sonora originale firmata dai fratelli Ruggeri

Dopo l’arrivo nelle sale previsto dal 26 febbraio, “Per un po’”, il nuovo film di Simone Valentini distribuito da Filmclub, si prepara a estendere la propria narrazione anche sul piano musicale: dal 27 febbraio sarà infatti disponibile in digitale la colonna sonora originale, firmata dai fratelli Giacomo e Tommaso Ruggeri e edita da Edizioni Curci. Un’uscita che accompagna e completa il percorso del film, tratto dal romanzo di Niccolò Agliardi “Per un po’. Storia di un amore possibile”, e che si annuncia come un tassello centrale per entrare ancora più a fondo nell’atmosfera intima e commovente del racconto. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
Per un po': una clip in anteprima esclusiva del film tratto dal romanzo autobiografico di Niccolò AgliardiUn padre affidatario e un ragazzo problematico sono al centro del film di Simone Valentini Per un po', tratto dal romanzo autobiografico di Niccolò Agliardi, che arriva al cinema con FilmClub Distribu ... comingsoon.it
Per un po', il trailer ufficiale del film [HD]Regia di Simone Valentini. Un film con Alessandro Tedeschi, Ilir Jacellari, Ilde Mauri, Alessio De Persio, Giulia Maulucci. Da giovedì 26 febbraio al cinema. Niccolò, quarantenne con una carriera di ... mymovies.it
Dal 26 febbraio al cinema Per un po’ di Simone Valentini. Il 27 febbraio esce in digitale la colonna sonora originale firmata dai fratelli Giacomo e Tommaso Ruggeri (Edizioni Curci). Dettagli e contesto su AMI. x.com
