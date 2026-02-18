I fratelli Ruggeri hanno compiuto una scelta concreta: dal 27 febbraio, la colonna sonora originale di

Dopo l’arrivo nelle sale previsto dal 26 febbraio, “Per un po’”, il nuovo film di Simone Valentini distribuito da Filmclub, si prepara a estendere la propria narrazione anche sul piano musicale: dal 27 febbraio sarà infatti disponibile in digitale la colonna sonora originale, firmata dai fratelli Giacomo e Tommaso Ruggeri e edita da Edizioni Curci. Un’uscita che accompagna e completa il percorso del film, tratto dal romanzo di Niccolò Agliardi “Per un po’. Storia di un amore possibile”, e che si annuncia come un tassello centrale per entrare ancora più a fondo nell’atmosfera intima e commovente del racconto. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - “Per un po’”, dal 27 febbraio in digitale la colonna sonora originale firmata dai fratelli Ruggeri

