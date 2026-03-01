Per un po’ | lunedì 2 marzo esce in digitale la colonna sonora originale firmata dai fratelli Ruggeri

Lunedì 2 marzo sarà disponibile in digitale la colonna sonora originale di “Per un po’”, il nuovo film di Simone Valentini che è attualmente nelle sale cinematografiche. La colonna sonora è stata composta dai fratelli Ruggeri e accompagna la pellicola distribuita da Filmclub. La pubblicazione digitale permette agli spettatori di ascoltare le musiche in qualsiasi momento.

Lunedì 2 marzo arriva in digitale la colonna sonora originale di “Per un po’”, il nuovo film di Simone Valentini attualmente nelle sale, distribuito da Filmclub. Le musiche sono firmate dai fratelli Giacomo e Tommaso Ruggeri ed edite da Edizioni Curci. “Per un po’” è tratto dal romanzo di Niccolò Agliardi “Per un po’. Storia di un amore possibile” ed è diretto da Simone Valentini. La sceneggiatura è firmata da Francesca Scanu, Andrea Zuliani, Niccolò Agliardi e dallo stesso Valentini. Il film è prodotto da Twister Film in coproduzione internazionale con A.B. Film, con il sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e della Regione Lazio (Fondo Regionale Cinema e Audiovisivo – Programma Fesr Lazio 2021-2027). 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

